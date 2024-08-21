В Мурманск на стройку порта «Лавна» приехал студенческий строительный отряд из Москвы

В Мурманске продолжается строительство порта «Лавна» – первого порта со времён Советского Союза. Для помощи и практики в строительном деле в Мурманск приехал студенческий строительный отряд из Москвы.

Сейчас идёт возрождение культуры студенческих строительных отрядов. Как и их советские предшественники, с чьей помощью в стране появилась Байкало-Амурская магистраль, сегодняшние молодые люди и девушки отправляются в самые отдалённые точки нашей необъятной сраны и за рубеж для помощи в возведении атомных электростанций, спортивных комплексов, железных дорог и много другого.

В Заполярье ребят завлекло строительство порта «Лавна», первого со времен Советского Союза. Получить бесценный опыт в Мурманск отправилось более 60 студентов из московских университетов.

Владислав Пушкарев, представитель штаба студенческого строительного отряда Московского государственного строительного университета: «Я здесь впервые. Раньше ездил на объекты мирных атомов: город Озерск, город Тринити. Это Москва получается. Там работали в основном в зимний период и в летний. В этот раз поехали впервые сюда, потому что заинтересовала ваша стройка нас».

В течение двух месяцев ребята из студенческого строительного отряда работали на ключевом для развития инфраструктуры в Арктике объекте. Сопровождение такого крупного проекта осуществлялось Корпорацией развития Мурманской области.

Артём Кукса, генеральный директор Корпорации развития Мурманской области: «Ребята вносят этот посильный вклад. Нам бы сегодня хотелось рассказать им побольше о возможностях, которые даёт Мурманская область, о крупных инвестиционных проектах, о возможностях для жизни, для работы. Чтобы они могли принять, возможно, одно из самых важных решений в своей жизни и переехать в Мурманскую область жить».

Регион развивается и даёт действительно много преимуществ для молодёжи. Об этом и многом другом на встрече со студентами-строителями в Центре управления регионом рассказала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Мурманск входит в пятерку крупнейших портов страны и продолжает развиваться».

Однако, Заполярье влюбляет в себя в первую очередь красотами своей природы. Именно она и заманила московских студентов, многие из которых уже не впервые приезжают в Мурманскую областью. В этот раз нашлось время не только поработать и набраться опыта на крупных строительных проектах, но и насладиться видами, узнать историю города и окончательно потерять голову от любви к Кольскому Заполярью.