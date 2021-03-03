В Мурманск начали разбирать новогоднюю ёлку

С приходом первых весенних дней в Мурманске на центральной площади начали разбирать новогоднюю ёлку.

Рабочие уже сняли праздничные украшения и световые декорации. В грузовик загружают хвойные ветки и от символа зимних праздников скоро останется только 22 метровый каркас, который также демонтируют.

Что же касается инсталляций в виде светодиодных оленей, расставленных на площади Пять Углов, то они, судя по всему, продолжат украшать центр города.