В Мурманск неожиданно пришла полная темнота!

В Мурманске произошла крупная авария. Почти на час свет погас в большинстве домов Октябрьского округа. В остальных районах Мурманска, как отмечают жители, наблюдались незначительные перебои с подачей электроэнергии.

По информации компании «МРСК Северо-Запада», причиной технологического нарушения стала связка воздушных шаров, которая попала в распределительное устройство подстанции и вызвала короткое замыкание. Блэкаут нарушил работу многих организаций в городе, по словам очевидцев, выключились светофоры, было затруднено движение транспорта, парализованы троллейбусные пассажироперевозки.