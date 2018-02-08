В Мурманск откроется ярмарка трикотажа

Посетителям представили более 150 нарядов, элементов гардероба и аксессуаров. Одежду для всей семьи по низким ценам можно будет приобрести с 10 по 17 февраля в торговом центре «Форум».

Выставка будет организована в одном павильон на первом этаже гипермаркета. Продавцы представят широкий ассортимент качественной одежды: трико, халатов, нижнего белья, пижам и многого другого. Даже самый требовательный покупатель найдёт на ярмарке для себя что-то особенное и подходящее. На прилавках, что немаловажно, представят не только широкий ассортимент, но и размерный ряд - от 46 до 70.

По соседству с трикотажем на ярмарке установлены стенды с качественной обувью по весьма заманчивыми ценами.

Обычно от покупателей на ярмарке нет отбоя. Представители торговой площадки уверяют, что товар разбирают очень быстро. Ведь хорошее качество одежды видно невооружённым глазом.

- Мы выставляем продукцию порядка 150 наименований, - говорит Роман Горбунов, продавец. – Обувь, предоставленная на стеллажах, вся из заменителя. Очень хорошего качества, вся прошита, проклеена. Резины все мягкие, скользить обувь не будет. Обувь продаётся по ценовой политике от 1500 до 2000 рублей.

На правах рекламы.