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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.08.19 19:30

В Мурманск после реставрации вернулась картина «На склонах Кольского залива»

В фонд Мурманского областного художественного музея вернулась работа живописца Георгия Карповича. Картину кропотливо восстанавливали сотрудники реставрационного центра имени академика Грабаря. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» первой смогла увидеть холст после возвращения из столицы.

Научные сотрудники Мурманского областного художественного музея бережно распаковывают недавно вернувшуюся после реставрации работу живописца, члена Союза художников России Георгия Карповича. Картина с полувековой историей за время существования изрядно пострадала. В некоторых местах образовались трещины и сколы, которые нарушали гармонию композиции. В конце прошлого года работа «На склонах Кольского залива» была отправлена во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря.

«В Мурманской области, наверное, самое большое собрание работ своих художников, хотя и  в Москве работы очень интересные  есть, - отмечает Наталья Клишина, старший научный сотрудник Мурманского областного художественного музея. – Старые картины мы стараемся реставрировать».

Реставрация – процесс многоступенчатый. Сначала специалисты анализировали, почему же произведение «пришло в негодность». Зафиксировали на фотографиях все изъяны и только после тщательного исследования приступили к восстановлению: устранили повреждения и всяческие вмятины, нанесли красочный слой и последним штрихом залакировали картину. Сотрудники Мурманского областного художественного музея сопровождали картину на всем её пути из Мурманска в Москву и обратно.

«Посмотреть работу реставраторов изнутри нам было интересно», - рассказывает Валентина Бредникова, старший научный сотрудник Мурманского областного художественного музея.

По словам специалистов, произведение получило вторую, поэтому ценители получат истинное представление об авторской живописи.

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