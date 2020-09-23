В Мурманск поступила первая партия вакцины от CОVID-19

Отечественный препарат «Спутник V» доставили в областную больницу имени Баяндина.

Требования к транспортировке и хранению данных ампул строгие. Вакцину доставили в Заполярье на самолёте в контейнерах с терморегуляторами.

«Спутник V» разработан в Научном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Он прошёл все клинические испытания. Вакцина двухкомпонентная и вводится дважды с промежутком в 3–4 недели.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Это первая небольшая партия вакцины, она пока не покроет все потребности региона. Массовую вакцинацию жителей области планируется запустить позднее. В первую очередь вакцинацию пройдут медики, которые имеют повышенные риски. Прививки врачам поставят по их личному заявлению и только тем, кто не болел коронавирусом и не имеет противопоказаний».