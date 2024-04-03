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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.04.24 19:30

В Мурманск прибыл новый рыболовный морозильный траулер «Тармо»

Его специально по заказу рыболовецкого колхоза «Север» построили в Китае. И спустя полгода пути он прибыл в родной порт. Осмотреть судно до его первого рейса пришла министр природных ресурсов, экологии и рыбхозяйства региона Зинаида Середа.

Новый траулер построили в прошлом году на верфях Поднебесной. И теперь он прибыл в порт приписки Мурманск. Судно очень компактное, но оснащено всем необходимым современным оборудованием. Если присмотреться, то панели управления на капитанском мостике подписаны на трёх языках: русском, английском и китайском. Но всё работает исправно, как часы.

Владимир Чуркин, заместитель председателя колхоза «Энергия» по безопасности мореплавания: «Это судно класса А2, автоматика полная. Здесь за вашей спиной пульт управления, везде стоят камеры – 11 штук. Здесь камеры стоят, там кресло капитана. Он сидит и может видеть, что творится в машинном отделении, на палубе. На мониторы выведено всё».

Молодому судну – молодой капитан. Томас хоть и ходит в море с 17 лет, но в качестве главного он впервые. Об этой должности северянин грезил давно, но даже представить не мог, что мечта осуществится на новом траулере. Ведь «Тармо» не просто судно, а настоящая фабрика по производству рыбпродукции.

Томас Туливайтис, капитан рыболовного траулера «Tarmo»: «Это завод. Мы рыбу добываем, обрабатываем и получается готовая продукция. Мороженная рыба в ящиках, брикетах и консервы «Печень трески».

Зинаида Середа, министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области: «Судно оборудовано достаточно большим специальным оборудованием, которое позволяет не только добывать и морозить рыбу, но и перерабатывать её, предоставлять в готовом виде консервы печени трески».

Стационарная рыбная фабрика расположена в трюме. Места немного, но всё организовано с умом, этапы производства разбиты по зонам, что позволит быстро и качественно производить продукцию.

Вы спросите, когда это произойдёт? Как только будет набрана команда, «Тармо» отправится в первый рейс.

Владимир Чуркин, заместитель председателя колхоза «Энергия» по безопасности мореплавания: «Хотелось бы, чтобы в этот дорогой пароход с новым оборудованием пришли специалисты. Вот придёт мастер добычи и сделает всё под себя. Он должен сделать так, чтобы члены экипажа любили здесь работать. Мы так планируем. Придёт технолог и всё сделает под себя. Вот такая у нас цель».

Траулер предназначен для ловли донных пород рыб: трески, пикши, зубатки, окуня, камбалы. Район промысла не ограничен и весь улов будет доставляться только в порт Мурманск.

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