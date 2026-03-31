В Мурманск прибыла делегация юнармейцев из Алтуфьевского района Москвы

Гости приехали для завершения исследовательской работы по местам боевой славы и с планами на будущее сотрудничество с местным отделением «Юнармии».

Делегация юнармейцев Алтуфьевского района прибыла в столицу Заполярья в рамках проекта «80 лет Победы». Финальной точкой их исследовательской работы стал город-герой Мурманск.

Программа пребывания московских школьников насыщенная - за три дня они совершат экскурсии в музей Северного флота, в Мурманский областной краеведческий музей, съездят в Териберку, а также возложат цветы к мемориалам.

Сергей Тян, начальник штаба Мурманского отделения всероссийского движения «Юнармия», депутат Совета депутатов г. Мурманска, партия «Единая Россия»: «Мы проведем круглый стол в кадетской школе, обсудим планы на дальнейшее сотрудничество, подружимся и обменяемся памятными адресами».

Встреча двух отделений «Юнармии» - обмен опытом между юными патриотами двух городов-героев. Первым местом памяти стал мемориал Герою Советского Союза Анатолию Бредову.

Варвара Ерохина, юнармеец, г. Москва: «Я больше узнаю города, которые претерпели войну, мы можем увидеть достопримечательности городов, больше узнать историю городов и своей Родины».

Светлана Будюкина, руководитель патриотического движения «Юнармия» в Алтуфьевском районе Москвы: «Наш патриотический отряд целый год занимается проектом «80-летие Победы». А заканчиваем его в Мурманске. Весь год мы ездили по городам, узнавали о героях и ребятах из других городов. Наш девиз: «Одна история - одни герои».

Кроме того, в Год единства народов России, объявленный президентом, юнармейцы Москвы намерены объединить усилия с мурманским патриотическим движением в новом проекте.

Светлана Будюкина, руководитель патриотического движения «Юнармия» в Алтуфьевском районе Москвы: «Мы будем тоже ездить по городам. Нас уже пригласили пять регионов: Дагестан, Башкирия и многие другие. Мы бы хотели объединиться с вашими юнармейцами, чтобы вместе продолжать проект».

Впереди у ребят совместные мероприятия, масштабные планы и, конечно, укрепление дружбы.