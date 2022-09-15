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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.09.22 19:30

В Мурманск прибыла новая ледостойкая самодвижущая платформа «Северный полюс», которая скоро выйдет к месту начала первого дрейфа

Команда учёных и полярников Арктического и Антарктического научно-исследовательского института впервые отправится Арктику на новой ледовой самодвижущей платформе «Северный полюс».

Сергей Дячкин, капитан ЛСП «Северный полюс»: «Несмотря на штормовую погоду судно себя вело хорошо, почти не качалось, потому что у платформы избыточный надводный борт, против ветра почти не шли. Скорость падала до 5-6 узлов, но это было только одну ночь, потом ветер повернул, пошли по ветру нормально - быстро. Ну, максимальный ход у него 10,5 узла».

Как отметил капитан, судном он доволен, но предстоит дальше знакомиться с платформой. В машинном отделение три дизельгенератора. Запаса топлива хватит на 720 суток.

Олег Матылицкий, электромеханик ЛСП «Северный полюс»: «Здесь у нас расходные цистерны, а по бортам находится уже основное топливо, то которое перекачивается уже в расходные цистерны к дизельгенераторам».

В Мурманске на борт платформы поднялся научный состав экспедиции «Северный полюс-41». Научно-исследовательский штат - 31 человек и 17 членов экипажа.

Иван Гангнус, ведущий специалист гидрохимик: «Самое главное - это пробы воды. Работать мы будем в основном с платформы, там у нас есть соответствующее оборудование, которое опускается за борт, отбирается проба воды определённых горизонтов. Мы их отбираем, а потом начинаем делать анализ на разные вещества, которые содержатся в воде. Так же там будем отбор проб на всякие загрязняющие вещества, но скорей всего, я думаю, что мы там ничего не найдём, потому что эти места, куда мы идём, эти места чистые».

Помимо современного оборудования судно оборудовано новыми одноместными комфортабельными каютами, столовой, конференц-залом и медицинскими кабинетами.

Денис Куяров, судовой врач ЛСП «Северный полюс»: «У нас есть несколько помещений, входящих в медицинский блок. Это амбулатория для основного приёма, где есть перевязочный стол. В соседнем - операционная для оказания необходимых экстренных вмешательств с наркозно-дыхательной аппаратурой, с операционным столом и всем необходимым инструментарием. Есть изолятор для больных, если какая-то инфекция появляется».

Отдельно оснащены кабинеты под геофизическую обсерваторию, где собирается полный комплект данных по метеорологическим характеристикам для составления прогнозов погоды на Северном морском пути.

Денис Ризе, начальник метеорологического отряда: «Мы будем составлять не только прогноз погоды, но и прогноз ледовой обстановке для проводки судов, потому что сейчас двухлетний лед найти уже сложно. Северный морской путь открывается, эту магистраль надо использовать и изучать. Это тоже одна из наших целей».

К месту начала дрейфа судно прибудет в начале октября. На текущий момент специалисты Арктического и антарктического НИИ наблюдают за пятью льдинами, пригодными для размещения научного лагеря. Примерно 7-10 дней судно будет вмораживаться в льдину. В этот период учёные займутся обустройством научного лагеря вокруг платформы. Основной целью экспедиции станет комплексное изучение Арктики в системе «атмосфера — ледяной покров — океан».

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