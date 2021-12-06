В Мурманск приедет поезд Деда Мороза из Великого Устюга

Об этом на оперативном совещании сообщил глава региона Андрей Чибис.

Главный зимний волшебник отправился в большое путешествие по стране на сказочном поезде. Стоит отметить, что изначально он не должен был посетить Заполярье, однако, областному правительству удалось договориться с РЖД, чтобы сказочный персонаж приехал и в наш регион.

Дед Мороз прибудет 13 января – в канун старого Нового года.

Его путешествие стартовало 5 декабря и продлится 42 дня, маршрут пройдёт через 37 городов из 32 субъекта Российской Федерации – из Великого Устюга и обратно.

Узнать подробности и приобрести билеты можно на сайте проекта. Всех участников ждёт квест в поезде; посещение передвижной резиденции Деда Мороза и встреча самим стариком-волшебником; чаепитие; почтовая открытка; сладкий подарок; детский журнал.