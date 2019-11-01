В Мурманск приедут интеллектуалы со всего мира

В эти выходные в заполярной столице состоится I Чемпионат мира по спортивной версии игры «Брейн-ринг». За кубок победителя сразятся более 25 команд из 11 стран.

3 и 4 ноября в Мурманске состоится первый Чемпионат мира по брейн-рингу. Побороться за звание чемпиона приедут знатоки из России, Германии, Эстонии, Армении, Азербайджана, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Франции, Молдовы, Нидерландов и Израиля, где, кстати, сейчас около 25 градусов тепла. Но холода интеллектуалы не страшатся. Среди участников и прославленная мурманская команда «Норманны» во главе с Михаилом Савченко.

«Сейчас мы не понимаем, какие команды более сильные, какие более слабые, так как это первый чемпионат, - отметил Александр Рубин, председатель огркомитета Чемпионата мира по спортивной версии игры «Брейн-ринг». – У нас будет слепая жеребьёвка, сегодня вечером её проведём, мы определим четыре группы, в которых они будут играть, поэтому никто не вылетает. Может произойти так, что там окажутся все претенденты на победу, а потом, в соответствии с занятыми местами, претенденты рассеиваются опять в четыре группы».

Любителей телевизионной версии интеллектуальных соревнований ждёт сюрприз-игры второго финального дня чемпионата проведёт известный ведущий Андрей Козлов.

«Подготовка к чемпионату была серьёзная, - говорит Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке и делам молодёжи администрации города Мурманска. - Мы с нашими коллегами, партнёрами - телекомпанией «Игра-ТВ» тщательно занимались этим вопросом. Мы подготовили положение, регламент Чемпионата мира. Особое внимание уделили призовому фонду, который сегодня здесь представлен: медали, кубки, подарки».

Восемь сильнейших команд сыграют во второй день соревнований, интеллектуальный турнир будет проходить по олимпийской системе – четверть-, полу- и финал. Организаторы чемпионата: комитет по социальной политике города Мурманска, телекомпания «Игра-ТВ» и объединение молодёжных центров.