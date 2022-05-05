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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.05.22 19:30

В Мурманск приехал цирк-шапито! Ветеринарные службы заинтересовались здоровьем животных

В гости к северянам приехал цирк-шапито. Уникальные животные, которые совсем скоро будут удивлять гостей, в настоящее время живут возле одного из популярных торговых центров Мурманска. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» вместе с ведущим ветеринарным врачом областной ветстанции Максимом Королевым решила узнать, в каких условиях содержатся «звездные» звери.

Несколько дней назад возле одного из популярных торговых центров Мурманска раскинул шатёр зоопарк. Его жители – артисты цирка-шапито: красавцы львы и тигры, статные лошади, прелестные попугаи, обезьяны и собаки. За здоровьем животных пристально следят сотрудники областной ветстанции. В очередной раз они приехали, чтобы проверить документы и условия проживания пушистых артистов.

Требования к условиям содержания животных в цирке жёсткие и должны выполняться безукоризненно. Звери имеют право на место, где им будет тепло и уютно, достаточное количество времени для отдыха и сна, а также сбалансированный рацион питания. К примеру, каждый из хищников, по словам сотрудников цирка, в день съедает как минимум 4-5 тушек курицы, а также принимает витамины, необходимые для поддержания иммунитета. Помимо этого, регулярно обновляется и сено в трейлере, где проживают представители кошачьих.

Несмотря на то, что мурманская весна пока что не радует тёплыми деньками, большие кошки не замерзают. Холодно таким животным может стать, когда столбики термометра опустятся ниже 40 градусов. За состоянием здоровья артистов следят сотрудники, которые не боятся подойти и чмокнуть зубастого хищника в пушистый лоб. А вот ветеринарный врач в клетку к хищникам зайти не решился, поэтому температуру измерял хозяин артистов.

Такие тщательные осмотры проводятся при выезде или приезде цирковых артистов, а также в случае необходимости по обращению владельцев животных.

Максим Королев, ведущий ветеринарный врач отдела противоэпизоотических мероприятий областной ветеринарной станции: «Сегодня осматривали животных, проверяли документацию, наличие необходимых и требуемых при перевозке животных отметок о проведенных противоэпизоотологических мероприятий о вакцинации, дегельминтизации, также провели путем сканирования идентификацию животных, имеющих соответствующие микрочипы. Осмотрели территорию, кормление содержание».

По словам ведущего ветеринарного врача областной ветстанции Максима Королева, все животные здоровы и имеют необходимые документы.

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Анна
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Д.О Вернер
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катерина
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