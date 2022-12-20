В Мурманск приехал Герой Российской Федерации и заместитель командира мотострелкового батальона Михаил Попов

Михаил Попов родился в посёлке Спутник, где окончил местную школу. Михаил Сергеевич принимает участие в специальной военной операции с мая этого года, проявляя решительность, мужество и отвагу.

Под командованием капитана Попова группа бойцов трое суток выдерживала противостояние с превосходящими силами противника. В результате были уничтожены 150 боевиков и два танка ВСУ. За проявленные мужество и героизм Михаил Попов награждён Золотой Звездой Героя России. Также ему досрочно присвоено звание «майор». А недавно и школу в Печенге назвали в его честь.

Михаил Попов, Герой РФ, начальник штаба – заместитель командира мотострелкового батальона: «Звезда достойна всех солдат, моих подчиненных, которые были в тот момент со мной, которые находились со мной, выполняли задачу. Это наша одна общая звезда. Профессия есть такая – Родину защищать. Наши прадеды этим делом занимались, сейчас наша очередь настала».