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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.11.22 19:30

В Мурманск приехал опытный координатор отряда «ЛизаАлерт» Руслан Исксанов, чтобы поделиться поисковыми методиками

«ЛизаАлерт» - так называется некоммерческая поисково-спасательная волонтёрская организация по поиску пропавших людей, которая работает по всей стране. В Мурманск приехал опытный координатор отряда Руслан Исксанов, чтобы поделиться с желающими поисковыми методиками.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» зародился в России в 2010 году. Это случилось благодаря маленькой четырёхлетней девочке Лизе, которая потерялась в лесу под городом Орехово-Зуево. Волонтёры со всей страны присоединились к поиску ребёнка. Малышку удалось найти на 1-0й день, но спасти её не получилось, она погибла от переохлаждения.

Эта печальная история и послужила толчком к созданию поисково-добровольческого отряда «ЛизаАлерт», где «Алерт» в переводе с английского – сигнал тревоги.

На сегодняшний день отряд насчитывает более 30 тысяч человек и представлен в 63 регионах России. В том числе и в Мурманске. Спасатели-добровольцы постоянно развиваются, учатся чему-то новому и повышают свои знания в той или иной сфере.

Например, из Сибири в Мурманск приехал опытный координатор отряда Руслан Иксанов.

В Мурманске рядом с памятником «Алёша» добровольцы спасательно-поискового отряда «ЛизаАлерт» поделились опытом и рассказали новичкам об основных методиках поиска в лесу.

«Татарин» - позывной Руслана. По образованию он инженер и геодезист, в поисковом деле он уже около 9 лет. Отмечает, что ничто не сравнится с тем, чтобы приносить людям добро - это самые положительные эмоции.

Руслан Иксанов, координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», Кузбасс: «Я вырос в деревне, в тайге. В семье у нас все много с лесом работали. И навыки, которые непосредственно пригодились, плюс очень хорошее знание картографии начальной, плюс университет - дали такие надвижки, чтобы работать непосредственно в этой сфере».

В основном люди теряются в природной среде, либо становятся дезориентированы в городе по причине таких болезней как деменция и Альцгеймер. Волшебное сокращение «Н.Ж», что языке отряда переводится «Найден. Жив», мечтают услышать все участники поискового процесса. Сам этот процесс – дело непростое, объёмное и регламентированное. 

Руслан Иксанов, координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»: «Давайте начнём с примера леса. Ушли за грибами, двое вышли к машине, третий не вышел. После чего начинается сбор на поисково-спасательные работы, инфорги отрабатывают заявителя, назначается координатор на поиск, собираются люди, берётся оборудование. Всегда стараемся доработать до максимума».

Для этого дела необходимы рации, компас, фонарики, навигаторы и многое другое.

Порадовало, что среди участников встречи с Русланом были люди разного возраста, в том числе и молодёжь.

Антон Савватимский, участник встречи: «Данное мероприятие будет полезно не только для каких-то охотников, егерей и лесников, но и для обычных граждан. Многие из нас ходят в лес по грибы, на рыбалку. Для нас данное мероприятие будет полезным и познавательным».

Добровольцы отряда всегда рады новым лицам. Полезна любая помощь, говорят они. Для того чтобы стать частью команды, не нужно обязательно шерстить лес с фонариком, но можно помогать из дома. 

Алексей Архипов, координатор новичков поискового отряда «ЛизаАлерт», Мурманская область: «Людей всегда не хватает. В совершенно разных направлениях отряда нужны добровольцы, в том числе для того, чтобы помогать, не выходя из дома, – это прозвоны, репосты и так далее. Мы всегда приглашаем людей, даже если им кажется, что они не смогут участвовать в поисках, приглашаем в любом случае».

Посмотреть последние новости поисково-спасательной группы, а также заполнить анкету добровольца отряда можно в сообществе в «ВКонтакте» «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Мурманской области».

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