В Мурманск приехала группа врачей из Беларуси

Специалисты в течение недели будут изучать работу нашей медицины, делиться собственным опытом. Одна из встреч прошла в операционной торакальной хирургии.

Из Республики Беларусь приехала делегация врачей. Они посещают отделения Мурманской областной больницы и онкодиспансера, где знакомятся с опытом работы местных специалистов. По словам гостей, системы здравоохранения России и Беларуси отличаются. Например, в республике она построена на бюджетной основе, а у нас преобладает обязательное медстрахование.

Виктор Кондратович, главный онколог Минска: «Есть своеобразность подходов. Мы в республике работаем едиными протоколами в онкологии. Они каждые четыре года меняются. Мы не отступаем от этих протоколов. У вас более лояльная система для онкологов. Очень мне понравилась система информатизации. Она гораздо сильнее, чем у нас. И нам есть, что позаимствовать. Именно информатизация движения пациента, истории болезни, любого случая заболевания у вас развита сильнее, чем у нас».

А ещё белорусские врачи ознакомились с ходом некоторых операций в нашей больнице. Например, они посмотрели, как проводят эндотрахеальную биопсию с помощью современного оборудования. Благодаря ему микроскопический анализ выполняется без разрезов, через трахею и под УЗИ-контролем.

Станислав Скрябин, заведующий отделением торакальной хирургии Мурманской областной больницы: «Данную методику мы внедрили с декабря 2022 года и достаточно активно сейчас используем. Уже выполнено около 50 вмешательств и процесс эффективности верификации диагноза составляет более 95%».

Во время встречи белорусские врачи выразили желание, чтобы результатом их поездки стал обмен специалистов для закрепления полученных знаний и передачи своего опыта заполярным медикам.