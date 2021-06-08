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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.06.21 19:30

В Мурманск приехала «Лаборатория безопасности»

«Лаборатория безопасности» — это особый автомобиль-мобильная комната, который поможет ребятам не только познакомиться с правилами безопасного движения на дороге, но и побывать в роли разных участников дорожного движения. «Лаборатория» позволяет детям в лёгкой и доступной форме не только изучить сами правила поведения на дороге, но и рассказать об этом другим ребятам.

Вот и маленький Всеволод уже проводит ликбезы своим товарищам помладше.

Всеволод Марков, участник проекта «Лаборатория безопасности»: «Детям помладше, которые младше меня, я объясняю правила дородного движения, например, что нельзя переходить на красный свет, есть знаки другие, например, скоростные знаки, если нет светофора, то можно перейти дорогу только по пешеходному переходу».

Наша область стала 75 регионом, куда приехала «Лаборатория». Проект организован Российским союзом автостраховщиков и осуществляется при поддержке Министерства образования и ГИБДД. По словам представителя автоинспекции, «мобильная комната» поможет в профилактике детских травм при ДТП.

Евгений Шевченко, инспектор по пропаганде Управления Госавтоинспекции: «Мобильные комнаты» - достаточно хорошее наше подспорье в наших действиях при совместном обучении  детей, где они могут непосредственно сами принять участие в импровизированных ситуациях, которые могут с ними случиться на дороге».

В Мурманской области «Лаборатория безопасности» будет работать на базе центра дополнительного детского образования «Лапландия», где уже создан «Региональный центр по профилактике дорожного движения».

В летнее время «Лаборатория» будет ездить по разным школам и населённым пунктам, а зимой буду организованы аудиторные занятия внутри центра «Лапландия».

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