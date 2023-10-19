В Мурманск приехала заслуженный тренер России по художественной гимнастике Вера Николаевна Шаталина

Сегодня она показала мастер-класс спортсменам Заполярья.

Вера Николаевна Шаталина тренировала Алину Кабаеву, Лейсан Утяшеву, сестёр Авериных и многих других именитых спортсменов. В этот раз тренер олимпийской подготовки в рамках сборов «Одарённые дети» приехала в Мурманск с насыщенной программой: утром в Центре «Лапландия» проходили смотрины заполярных гимнасток, а днём в манеже Долины Уюта она показала мастер-класс на тренировке.

Вера Шаталина, заслуженный тренер России по художественной гимнастике: «Сегодняшний мастер-класс – это первое моё посещение после долгого перерыва. Я надеюсь, что я внесу что-то новенькое для детей. Сегодня утром мы занимались тоже с девочками, с лучшими вашими девочками. Хороший такой симбиоз был сегодня утром. И надеюсь, что этот мастер-класс тоже всем понравится».

Если гимнастки и не запомнят всех тонкостей мастерства, то их обязательно подметят местные тренеры и, вероятно, будут использовать на занятиях после.

Кристина Махова, гимнастка: «Я занимаюсь гимнастикой уже около 10-9 лет. Самое сложное для меня – это управление своими эмоциями. Выступать, наверное, сложнее всего с мячом, страшнее всего, потому что одно неверное движение и он может укатиться далеко».

Спортсмены из отдаленных уголков России не всегда могут приезжать на крупные соревнования в другие регионы. Визит Веры Шаталиной – это возможность проявить себя и получить опыт от именитого тренера.

Наталья Найденова, президент Федерации художественной гимнастики Мурманской области: «Мы благодарны, что Вера Николаевна не просто приехала к нам поработать, посмотреть, но еще и отобрать детей, как куратор. Для нас это огромный результат и большой прорыв в нашем виде спорта, если наша гимнастка к такому педагогу».

Лариса Круглова, председатель комитета Мурманской областной Думы по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту: «Суть сегодняшнего мероприятия, конечно, чтобы увидеть наших перспективных девчонок именно в работе, а не на соревнованиях. Сегодня у наших девчонок появляется шанс уже присоединиться к сборной команде страны».

Впереди у гимнасток ещё несколько дней интенсивных тренировок.

Визит Веры Шаталиной – долгожданное событие в заполярной столице, которое оставит яркие впечатления у спортсменов.