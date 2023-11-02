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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.11.23 19:30

В Мурманск приехали артисты из Смоленска, чтобы отыграть свои лучшие роли на сцене Мурманского областного драматического театра

В рамках программы «Большие гастроли» в столицу Заполярья приехал коллектив Смоленского государственного академического драматического театра имени Грибоедова. Артисты покажут зрителям свои знаковые постановки. В репертуар вошли четыре спектакля для взрослых, а также один яркий и увлекательный - для детей.

Алина Сорокина, режиссёр-постановщик Смоленского государственного академического драматического театра им. А.С. Грибоедова: «Детский спектакль всегда стоит особняком, так как детям нужно рассказывать сказочным, музыкальным, выразительным языком. Четыре спектакля для взрослых разной направленности. Первый, который будет сегодня, это Федор Михайлович Достоевский «Дядюшкин сон». Будет также представлен последний спектакль «Авария» Фридриха Дюрренматта. Это у нас уже ХХ век, зарубежная классика ХХ века. И две современные комедии Азерникова – «Школа соблазна» и «Тётки» Коровкина».

Благодаря федеральной программе артисты гастролируют полным составом, а также привозят с собой всё необходимое: костюмы, декорации, дополнительную технику. Но, несмотря на тепличные, казалось бы, условия, актёры радеют за своё дело всей душой и всё равно волнуются.  

Сергей Тюмин, заслуженный артист РФ: «Сорок шесть лет уже как я работаю в Смоленском драматическом театре, и все сорок шесть лет я могу сказать одно, что во всякий приезд в новый город мы играем спектакль, который мы очень хорошо знаем, но всякий раз присутствует ощущение премьеры. Так что будете смотреть премьеры!».

Новый город, новая сцена, новые ощущения. Деятели культуры не только работают, но и знакомятся со столицей Заполярья. Уезжая, гости точно увезут из Мурманска массу впечатлений.

Ирина Голованова, заслуженная артистка РФ: «Ребята, такая красота. Такая иллюминация. Город Мурманск - как красиво! Там порт, там это... Люди очень гостеприимные. Всё у них расспрашиваешь, они долго рассказывают и это красиво. Слушайте, вы, северные товарищи, такие классные!».

Приобщиться к творчеству смоленских артистов можно до 5 ноября включительно в Мурманском областном драматическом театре.

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