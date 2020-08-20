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В Мурманск приехали практикующие архитекторы со всей России

Столица Заполярья стала одной из рабочих площадок проекта Архитекторы. рф.

К созданию комфортной и удобной городской среды в России начали привлекать молодых специалистов. В Мурманск приехали участники образовательной программы «Архитекторы.рф». Проект призван обеспечить города страны квалифицированными кадрами для создания функциональной и удобной инфраструктуры. Для того чтобы познакомиться с реалиями разных регионов России, участники проекта посетят 15 населённых пунктов в разных климатических поясах.

Михаил Кудряшов, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области: «Конкретно из Мурманска они, наверное, должны увезти впечатления от Мурманска. То есть, впечатления от Мурманска, как от столицы Заполярья. О том, как она развивается, о том, как она может развиваться, о том, какие векторы пути развития у неё существуют. Территориальные, ресурсные. Какие градостроительные проблемы существуют конкретно в Мурманске».

Прибыли молодые архитекторы в Мурманск накануне, а потому с самим городом познакомиться не успели. Пока с помощью интернета стараются выяснить, как идёт работа с городскими пространствами. Любовь Дёгтева из Екатеринбурга, например, уже заметила несколько интересных особенностей, которые можно выгодно использовать при правильном подходе.

Любовь Дёгтева, архитектор из Екатеринбурга: «Я заметила, что здесь очень большой рельеф. Интересно посмотреть, как сейчас с ним работают. А ещё белые ночи. Тоже интересно, как живёт город, учитывая, что так много светлого времени. Сейчас сижу, читаю на Википедии, что здесь с объектами культурного наследия».

Архитекторы Мурманской области для себя тоже могут почерпнуть немало полезного. Молодые специалисты могут дать квалифицированную оценку планам развития Кольского Заполярья, посмотреть на действующие сейчас проекты под другим углом, привнести в них новые тенденции.

Оксана Астахова, заместитель губернатора Мурманской области: «Мы хотим три намеченных проекта к реализации и на самом деле обговаривали заблаговременно с организатором данного мероприятия, что мы можем вовлечь тех людей, которые находятся здесь, и являются участниками данного конкурса в то, чтобы помочь нам подготовить данные мероприятия».

Помимо Мурманска в нашей области участники программы посетят Териберку и, возможно, смогут рассказать, как сделать это туристическое направление более привлекательным за счёт развития инфраструктуры.

Комментарии

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Денис
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Максим
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Светлана
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