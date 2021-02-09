В Мурманск приехали представители Агентства развития Норильска

Цель визита - познакомиться с опытом развития Мурманска, как города, который находится в Арктической зоне России.

Такие агентства организованы во многих регионах и муниципалитетах России. Они работают над привлечением инвестиций в регионы, занимаются развитием сервисной экономики и социальной среды. В Мурманске такой отдельной структуры нет. Её функции выполняет региональная корпорация развития. И, по мнению делегации из Норильска, с задачей она справляется успешно.

В рамках встречи представители Норильска и Мурманской области обсудили социокультурные и образовательные проекты, развитие городской среды, туризма и методы привлечения инвестиций.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Я с большим интересом готовился к этой встрече. Мне действительно интересно понять, какие результаты работы такого рода института развития именно на муниципальном уровне. Тем более, поскольку это Норильск, мы понимаем, что позиция компании «Норильский никель» всегда была направлена на то, чтобы работать с территорией присутствия. Это касается и наших муниципалитетов на территории Мурманской области. Это касается мончегорнинской и заполярнинской площадки. И мы понимаем, что в Норильске тоже есть наверняка, что показать, рассказать».