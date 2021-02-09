Началось общественное обсуждение проекта планировки «Больничного городка» и 1-го микрорайона в МурманскеПрисутствие российского рыбопромыслового флота в Мировом океане планируется поддержать топливной субсидией и промысловой разведкой
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.02.21 19:30

В Мурманск приехали представители Агентства развития Норильска

Цель визита - познакомиться с опытом развития Мурманска, как города, который находится в Арктической зоне России.

Такие агентства организованы во многих регионах и муниципалитетах России. Они работают над привлечением инвестиций в регионы, занимаются развитием сервисной экономики и социальной среды. В Мурманске такой отдельной структуры нет. Её функции выполняет региональная корпорация развития. И, по мнению делегации из Норильска, с задачей она справляется успешно.

В рамках встречи представители Норильска и Мурманской области обсудили социокультурные и образовательные проекты, развитие городской среды, туризма и методы привлечения инвестиций.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Я с большим интересом готовился к этой встрече. Мне действительно интересно понять, какие результаты работы такого рода института развития именно на муниципальном уровне. Тем более, поскольку это Норильск, мы понимаем, что позиция компании «Норильский никель» всегда была направлена на то, чтобы работать с территорией присутствия. Это касается и наших муниципалитетов на территории Мурманской области. Это касается мончегорнинской и заполярнинской площадки. И мы понимаем, что в Норильске тоже есть наверняка, что показать, рассказать».

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда: итоги 2020, прогнозы на 2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПриехал Афонин из Москвы, а областную организацию КПРФ возглавил Попов
-

Последние комментарии

Бурак Смирнова Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
08.02.21 16:58
От своего имени и имени всего коллектива МБОУ КШМ выражаю соболезнования родным и близким Василия Николаевича Благова. Это тяжелая утрата не только для родственников, но и для всего коллектива и учащ
Комментарий к новости:Ушел из жизни председатель союза ветеранов войны в Афганистане - Василий Благов
Наталья
07.02.21 22:43
Светлая память Василию Николаевичу. Как за своих родных молюсь за него каждый день, на кладбище всегда посещаю. Таких людей больше не встречаю, к сожалению. Доброе отзывчивое сердце перестало так рано
Комментарий к новости:Ушел из жизни председатель союза ветеранов войны в Афганистане - Василий Благов
Горожанин.
05.02.21 20:45
Выходит, что в Гаджиево, входящее в городской округ ЗАТО «Александровск», где расположена военно-морская база Северного флота России - страдалицы, есть серьезные коммунальные проблемы. Нам пропаганд
Комментарий к новости:Хроники одной таинственной лужи
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728
-Скоро в эфире22:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области установлен новый прожиточный минимум-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 13 копеек, доллар теряет 14 копеек-PRO Энергетику (18+)Электроснабжение в Туманном восстановлено-PRO ЖКХ (18+)Всесторонний контроль поможет ликвидировать «безобразие, которое представляет опасность для горожан»-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Минтруд планирует обновить порядок ведения трудовых книжек
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика