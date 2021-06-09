В Мурманск приехали участники велоэкспедиции «РоссиЯ»

Путешественники встретились со школьниками в центре «Лапландия», а также побеседовали с чиновниками областного правительства.

Экспедиция Русского географического общества «РоссиЯ» стартовала в марте в Сочи. Преодолев около 7 тысяч километров на велосипедах путешественники завершили первый этап своего маршрута в столице Заполярья, после чего они продолжат свой путь вдоль границы нашей страны.

В центре дополнительного образования «Лапландия» члены экспедиции встретились с детьми-участниками проекта «Плоды науки». Юные учёные продемонстрировали нашим гостям научные проекты по экологии, химии и географии. Руководитель экспедиции Константин Мержоев отметил большую важность дополнительного школьного образования.

Константин Мержоев, руководитель экспедиции «РоссиЯ»: «Эта экспедиция посвящена тем, чтобы обратили внимание на ту страну и на ту маленькую свою Родину, я имею в виду край или область, как раз подрастающее поколение.

Заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева также оценила вклад экспедиции в развитие туризма и образования в нашей области.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Тот посыл, с которым эта экспедиция организована, и результат той работы, которая будет, в итоге книга написана, видеоматериалы, я думаю, станет ещё дополнительным аспектом для того, чтобы наше подрастающие поколение, население нашей страны обратило внимание на те красоты, которые нас окружают, и, в первую очередь, занимались туристическими поездками в рамках наших регионов».

Велоэкспедиция перед приездом в Мурманск успела также посетить и другие города нашей области, где они встретились с местными школьниками и студентами.

Ольга Дзюба, министр образования и науки Мурманской области: «Уже были организованы встречи со студентами Северного колледжа физической культуры и спорта и Мончегорского политехнического колледжа и полярнозоринского «Энергетического колледжа». С студенты и учащиеся этих учебных заведений отметили значимость этого проекта для системы образования. И, конечно, те фильмы и книги, которые выйдут по результатам экспедиции, тоже могут быть использованы в образовательном процессе и в воспитании наших учеников».

Дальше путешественники сядут на ледокол и, преодолев Северный морской путь, поедут покорять Дальний восток и Сибирь.