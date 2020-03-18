В Мурманск приходи весна - время спуска паводковых вод

Управляющим компаниям предстоит освободить дворы от снежных куч, скопившихся за зиму. Руководители Октябрьского округа города Мурманска встретились с представителями коммунальных организаций для того, чтобы выяснить, как идёт эта работа.

Весна всё ближе, поэтому в Мурманске встаёт проблема талых вод. Вместе с тем, пока продолжаются снегопады и метели, снег во дворах прибывает. В таких условиях управляющим компаниям необходимо не только очищать проезды и сбивать сосульки с кровель домов, но и интенсивно вывозить снег, а также очищать забившиеся канализационные коллекторы. Эти меры позволят избежать затопления дворов, как только потеплеет на улице.

Для того чтобы выяснить, как идёт работа, представители администрации Октябрьского округа города Мурманска встретилась с руководителями управляющих компаний. Большая часть из них, по словам руководства района, с работой справляется. Но есть и те, которые к своим обязанностям относятся халатно.

Александр Боянжу, заместитель начальника управления Октябрьского административного округа: «Сейчас выработана практика, которая уже устоялась, связанная с наказанием управляющих компаний в случае неисполнения наших требований. Мы составляем протоколы, акты и проводим их через административную комиссию, накладываем штрафы на административные лица».

Ирина Махова, директор управляющей компании Мурманска: «У нас сложностей никаких нет. В период зимы, когда были снегопады, мы своевременно убирали снег. Практически с территории фонда весь снег вывезен. Сегодня вот 96 машин 24-кубовых. Минимально осталось. Паводок не грозит. Мы знаем свои проблемные места по фонду, где у нас есть ливневые колодцы, мы их уже очистили. Не первый год работаем, поэтому всё знаем».