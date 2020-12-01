В Мурманск приходит полярная ночь

Из года в год дата начала этого природного явления остаётся неизменной. В Мурманске это второе декабря.

Измениться может только дата окончания. Она сдвигается на день вперед в високосный год, каким и является уходящий 2020.

Солнечный свет не будет озарять Мурманск около 40 дней. В 20-х числах декабря в столице Заполярья наступит зимнее солнцестояние. Это самые тёмные дни в году. Сразу после новогодних праздников город выйдет из сумрака. Встречать первый рассвет мурманчане будут одиннадцатого января. По традиции, поприветствовать солнышко можно будет на площадке «Солнечная горка».