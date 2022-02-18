В Мурманск прилетел первый в этом году чартерный рейс из Москвы от туроператора «TUI»

Данная программа рассчитана на путешественников, которые хотят максимально быстро, удобно и доступно спланировать свою поездку. Ростуризм субсидирует половину стоимости фрахта воздушного судна, за счёт чего туроператор снижает стоимость поездок до 2,5 раз.

На борту первого в 2022 году чартерного рейса, который прилетел из Москвы, свободных мест не было – 164 гостя. Многие из них посещают Мурманскую область впервые. Хотят познакомиться с нашим северным краем.

Ольга, турист: «Мы приехали в ваш прекрасный город-герой Мурманск, чтобы насладиться последними веяниями зимы, посмотреть северное сияние, посетить край Земли. И, наверное, по-другому посмотреть на этот мир, на нашу страну и увидеть, как люди живут не в столице».

Екатерина, турист: «На выходные приехали посмотреть на ледокол имени «Ленина», на Ледовитый океан. Здесь же есть, нас не обманули? Покататься на танке, нам обещали. Покататься на упряжке. Выпить настойки, наливки ваши. Мы все это хотим попробовать».

Не только туристы приехали в Заполярье. Перед тем как предлагать свои услуги по организации путешествий, представители турфирм знакомятся с регионом лично.

Марина Чепарева, турагент: «Приехали сюда посмотреть, чтобы потом было, что рассказать нашим туристам, почему нужно сюда ехать, зачем, что интересного. Будем все снимать, фотографировать, рассказывать и показывать. Потому что нет ничего лучше, когда турагент с настроением будет рассказывать, что он увидел, что понравилось и заражать своим призывом туристов».

Каждый из участников чартера в Заполярье позже пройдёт анкетирование, в котором расскажет о своём путешествии. Конечно, в первую очередь гостей манит неповторимая природа севера, её особенности и дары.

Александр Сирченко, заместитель генерального директора компании «TUI» Россия: «Мурманская область, конечно, является притягательным элементом для туристов. В первую очередь тот потенциал, который есть в Мурманской области и те фишки, которых нет в других регионах. Например, арктическая зима, северное сияние, арктическая кухня, национальные традиции народов, проживающих в Мурманской области, культурно-историческое наследие, природные ресурсы, красота необыкновенная».

Туристов этого прилетели в регион в рамках специальной программы. Благодаря поддержке федерального агентства по туризму гости приобрели пакетные туры с хорошей скидкой.

Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму: «Это удобное, уже готовое предложение «под ключ» для туриста, в которое включены перелёт, трансфер, проживание, программа. И кстати, стоимость таких поездок за счёт комплексного предложения, дешевле отдельного самостоятельного бронирования в среднем в 2-2,5 раза».

Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области: «Воспользовавшись программой кэшбек по туризму, 20% от стоимости тура они могу вернуть. Особенность, наверное, в том, что эксклюзивная цена получается. Достаточно выгодная цена для посещения Арктики. И то, что международный туроператор вместе с нашими создали такой продукт. Здесь не нужно думать, что бронировать, куда идти – за тебя всё продумали, в этом и есть эксклюзивность этого продукта».

Программа действует до начала марта, рейсы будут выполнять раз в пять дней. После состоится обсуждение с операторами, какие ещё туры можно сделать, но уже в летний период. Также, по словам председателя комитета по туризму Мурманской области, планируется развивать и новые маршруты, связанные с экологическим туризмом по Белому морю, заповедникам и природным паркам.