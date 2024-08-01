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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.08.24 19:30

В Мурманск пришёл август, а с ним на прилавках города появились арбузы и ароматные дыни

Мурманчане всегда с нетерпением ждут их появления и с удовольствием покупают не только в магазинах, но и на рынках. Журналисты «Арктик-ТВ» решили проехать по популярным местам продажи арбузов и узнать, как выбрать самый вкусный из всех.

Первым местом поиска лучших арбузов стал рынок за бывшим МГТУ. Здесь всегда много свежих фруктов и овощей, а значит, наша цель близко.

Маис много лет здесь работает и признается, что по личному наблюдению мурманчане любят больше арбузы, чем дыни. Поэтому наш продавец с ходу делится секретами выбора самого сахарного. Первое, плод должен быть весом больше 10 кг, так можно понять, что он уже спелый и мякоть сладкая, хрустящая.

Маис, продавец: «Всё нормально, ровненько, полоса ровная и хорошая. И когда стучите – нормально, мятого нет. И кожура у них толстая, они хорошие. А хвостик зелёный или сухой, то это не значит ничего. Срывают его зелёным, чтобы дошел до места и свой вкус не терял. А здесь они высыхают и говорят, что надо, чтобы он был сухой. Это не главное. Главное, чтобы он был целый, ровный. И жёлтое пятно это, он на земле лежит – это нормально».

На вопрос, пробовал ли Маис мурманские арбузы, которые пытаются выращивать местные земледельцы, признает, что нет. Да и нет желания.

Маис, продавец: «Нет. Здесь вряд ли они дадут урожай и такого вкуса не будет. Погода не та, ему надо солнце».

На его торговой точке арбузы из Дагестана. Говорит, поставщик проверен годами и отзывами покупателей. Поэтому закупается товар фурами, чуть ли не каждую неделю.

Такой же отзыв о дагестанских арбузах нам дала и Майя с Первомайского рынка. Она уже 30 лет продает мурманчанам фрукты и овощи и знает, что не каждый её покупатель может унести целый арбуз. Поэтому она делит большие плоды на четвертинки. Вот такое внимание к клиентам.

Майя, продавец: «Они слишком большие - до 17 кг выходят. И 23 выходят. Большие сладкие».

Возможно, это и есть ответ на наш вопрос: «Лучший арбуз тот, что ты можешь унести в руках». Что ж, решаем проверить, сколько весит четверть.

А сколько весит целый арбуз с прилавка Майи? Донести эту добычу помогает её сын.

- 14,300 кг, почти. И это ещё маленький.

А ещё Майя поделилась наблюдением, когда приходит пора арбузов, уходит черешня. И сейчас самое время купить последний привоз самаркандской.

У Гюльнары из продуктового павильона на улице Крупской тоже большой выбор фруктов, овощей, в том числе и нужных нам арбузов. Кстати, тоже дагестанских. Говорит, что недавно за день продала их 260 кг. А ещё её покупатели очень любят дыни. Что ж, пора учиться выбирать и её.

Гюльнара говорит, что главное - это аромат.

Гюльнара, продавец: «Наоборот, где это пятнышко – самые классные и вкусные. Давайте покажем. Эти пятнышки нестрашны. Эта чернота на шкурке внутрь не доходит. Я режу, они белые-белые. А эти трещины? Шершавая, значит спелая, очень спелая. А чисто гладенькие - это сорт. Вы понюхайте. Не даёт шершавость наружу. Эту я тоже берут поароматней, помягче должна быть. Эта мягче? Нет, эта твёрдая. Я беру людям, кто попросит. Шершавые смотрите. Эти самые спелые: и не твёрдые, и не мягкие. И тяжёленькая такая. И аромат. Если аромата нет, значит, ещё не спелая».

Лакомиться дыней или арбузом – выбирать вам. Также как и покупать их в сетевых магазинах или с прилавков рынков. В любом случае, надеемся, что этот сюжет будет полезен в поиске нужного вам угощения.

Комментарии

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