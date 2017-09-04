В Мурманск пришёл корабль береговой охраны Норвегии

Экипаж совместно с российским кораблём «Полярная звезда» участвовал в водах Баренцева моря в учениях по спасению терпящих бедствие моряков. Затем оба корабля направились в Мурманск, где норвежцы возложили цветы к памятнику пограничникам Арктики.

Первым к пирсу Мурманского морского вокзала подошёл корабль береговой охраны России. Следом показался и серый корпус норвежского пограничника.

Сотрудничество между службами двух соседних стран налажено давно, поэтому периодически моряки заходят друг к другу в гости для обмена опытом. Кроме того, моряки береговой охраны России и Норвегии проводят совместные учения, вместе проверяют рыбопромысловые суда. Недавно в акватории Баренцева моря состоялись совместные учения по спасению моряков, терпящих бедствие, а также по тушению пожара на борту пострадавшего судна. После них норвежский «Баренц Хав» и российский корабль «Полярная звезда» отправились в порт Мурманск.

Программа посещения столицы Заполярья норвежскими моряками рассчитана на три дня. «Первый день традиционно начался с отдания почестей советским воинам, оборонявшим Заполярье от немецко-фашистских захватчиков, - рассказала Марина Груздова, сотрудник Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, - а также морякам и пограничникам, отдавшим свои жизни при защите Арктических рубежей.

Программа трёхдневного визита предусматривает проведение совместного заседания по вопросам обеспечения безопасности в Арктическом регионе. Ключевым вопросом обозначен оперативный обмен информацией по вопросам организации безопасности в Арктике.