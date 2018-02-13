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День за днём с «Арктик-ТВ»13.02.18 19:30

В Мурманск пришла первая мойва, а проблем в ЖКХ меньше не становится

Проблемы с отоплением в Алакуртти, дефицит мазута на котельных в Заозёрске и первая партия народной рыбы с мойвенной путины. Эти темы стали главными на оперативном совещании в правительстве региона.

В Алакуртти оказались не готовы к морозам, из строя вышла котельная. Несмотря на внеплановый ремонт, отопление в дома жителей все же подавалось, да было холодно, но вполне терпимо, заверили губернатора поселковые власти. Сумятицу в происшествие внесла и местная управляющая компания, развесившая на домах странные объявления – мол, электричеством пользоваться аккуратно, иначе сети не выдержат, а горячую воду в квартирах лучше держать открытой, чтобы трубы не замерзли. После таких заявлений  в адрес главы регионы один за одним «посыпались» обращения граждан. 

- У меня вопрос к главе посёлка: «Вы как готовились к зиме? Как могут замёрзнуть трубы холодного и тем более горячего водоснабжения?! Почему их надо ставить на проток? Вы вообще в подвалах когда-нибудь были ?!» - спрашивает Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

Работа главы администрации Заозёрска, так же грозит сорвать отопительный сезон в ЗАТО и разморозить город. Котельная здесь работает исправно, но закупить необходимый запас мазута власти не могут. Топлива в цистернах хватает только на пять дней. По мнению главы региона,  Валерий Урошлев со своими обязанностями не справляется, так что к решению вопроса придётся подключать компанию «Мурманэнергосбыт». В противном случае, жилые дома и воинские части вполне могут остаться без теплоснабжения.

Коммунальная сфера - болевая точка и не только Мурманской области. В январе вступили силу изменения в Жилищный кодекс. Поправки развяжут руки контролирующим органам до этого имеющим теоритическую, но не практическую возможность лишения безответственных управленцев лицензий на обслуживание домов. 

Но куда более приятно жителям региона будет услышать новость о том, что в Мурманск рыбаки привезли первую партию мойвы. Промысел народной рыбки в Баренцевом море начался около 20 дней назад, всего же нашим морякам дали  квоту на 80 тысяч тонн. Этого хватит, чтобы утолить любой, даже самый большой спрос. 

После перерыва в несколько лет возобновление путины это, как глоток воды, для усталого путника.  Так  что на прилавках крупных гипермаркетов мойва едва ли будет задерживаться. Губернатор отметила  усилия городских властей по вопросу насыщения магазинов рыбой и большие скидки на продукт держателям карт соцподдержки.

На промысле в настоящее время работает 10 судов, на берег пока доставлено 450 тонн, ближайшее время ожидается ещё 200.   

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