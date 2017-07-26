В Мурманск пришла славянская йога, или Как вытащить из себя раж

Это дисциплина, движущей силой в которой является гравитация. Упражнения в грави-йоге или альфа-гравити не только помогают расслабиться и получить позитивные эмоции, но и укрепляют мышцы, а также развивают гибкость.

Сегодня по запросу в интернете словосочетание «альфа-гравити» поисковики выдают сотни страниц с мотивирующими рассказами о том, как чудо-комплекс может за пятнадцать минут работы заменить час, а то и полтора упражнений в спортзале. Историй о его возникновении при желании тоже можно найти огромное количество: от монахов, использующих такой метод физической подготовки в монастырях, до изобретения спецслужбами 30-х годов прошлого века для занятий в полевых условиях. В одном источники сходятся: в новейшей истории впервые грави-йогу начали применять в Запорожье в 2008 году для тренировки футбольной команды. В России же первая школа альфа-гравити появилась спустя 7 лет. Теперь упражнения доступны и для мурманчан.

- Я начинал с нуля, пару месяцев назад. Потихонечку, потихонечку наросло, наработалось, - делится своими впечатлениями от занятий Олег Щербаков, руководитель студии альфа-гравити в Мурманске. - Сильные пальцы будут. Но сначала пальцы укрепляются, а потом руки.

Веревочные комплексы необходимые для занятий альфа-гравити в Мурманск привёз Олег Щербаков. В их основе лежит так называемый славянский турник - система из четырёх альпинистских верёвок с креплениям для ног и пальцепами, в которые крепятся пальцы рук. Человека, практикующего грави-йогу, подвешивают над полом. Остальное делает гравитация и собственный вес спортсмена. Альфа-гравити считается комплексом упражнений, улучшающим не только физическое, но и психоэмоциональное состояние.

- Раньше правило использовали для того, чтобы вытащить из себя так называемое состояние ража, - поясняет Олег Щербаков, руководитель студии альфа-гравити в Мурманске. - Есть кураж, а есть раж. Раж - это боевое безумие. Вот правило для этого и использовалось. Сейчас это облегчённый вариант и больше используется для разработки суставов и сухожилий.

По заверениям инструкторов, заниматься на альфа-гравити может любой человек независимо от комплекции и физического состояния. Единственное противопоказание - страх, утверждают специалисты. Если вы боитесь - лучше воздержаться. Ощущения от занятий на тренажёре сродни чувству полёта.

- Сначала хотелось научиться выполнять акробатические трюки, кувырки, интересные выходы, - рассказывает Виктория Ившина, спортсмен. - А сейчас хочется медитировать на верёвочках.

Если соблюдать все рекомендации инструктора, то занятие это безопасное. Главное в нём - не совершать резких движений. Упражнения должны быть плавными, иначе есть риск травмировать колени или плечи. Тем не менее из года в год приверженцев этого вида спорта становится всё больше. Таким образом, утверждают спортсмены, можно не только прокачать все группы мышц, но и получить растяжку, которая невозможна при использовании любых других тренажёров.