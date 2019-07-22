В Мурманск пришло лето! Горожанам пора «подзаряжаться»

Горожане, пользуясь случаем, сразу же отправились к местным водоёмам. Купаться отдыхающие пока не рискуют, но солнечные ванны принимают с удовольствием. А заодно и поделились своими оценками о том, как можно провести свободное время, пока северное солнце радует глаз и кожу:

- Позагорать, съездить на природу. На шашлыки, если, конечно, нет работы.

- Гулять можно, играть можно в футбол, баскетбол. На лошадках можно покататься.

- Просто отдыхать душой! Душой и телом. Самое главное. А больше ничего и не надо. Хоть погреемся чуть-чуть. На солнышке, хоть солнышко появилось. А то дома под двумя одеялами спим.

- Посмотреть на девушек, на всё. На колесе обозрения катались можно, очень нам понравилось. Ещё бы повыше. Шашлыка нам не досталось, сказали, что закончился перед нами.

- Загорать, на природу съездить. С ребёнком погулять.

- Отдохнуть на Семёновском озере, погонять на велосипеде и многим другим.

- На природу надо бежать, купаться.

- На улице надо находиться в хорошую погоду.

- В хорошую погоду в Мурманске можно заняться прогулками и наслаждаться жизнью.