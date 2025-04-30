Школьники Мурманской области – победители международного чемпионата по робототехникеМурманчан приглашают принять участие в общегородских субботниках
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.04.25 19:30

В Мурманск привезли лампады с огнём, который зажгли на Поклонной горе в Москве

На Кольский полуостров его везли сотрудники ведомственной охраны Министерства транспорта России.

Огонь Победы, который зажгли на поклонной горе в Москве привезли в Мурманск. Лампада преодолела долгий путь через Великий Новгород, Санкт-Петербург и Петрозаводск. В честь прибытия на Север священного символа Победы у мемориала Защитникам Советского Заполярья состоялся митинг.

Никита Нерубащенко, заместитель главы города Мурманска: «Для нас это чрезвычайно важно».

После такого выступления сложно назвать участников встречи людьми равнодушными. Что касается частиц огня, то они были доставлены в 12 городов-героев и городов воинской славы России.

Из столицы страны участники акции двигались по двум маршрутам — южному и северному. Конечной точкой первого стал город-герой Севастополь, второго — город-герой Мурманск.

Лампаду в городе-герое Мурманске встречали не только первые лица города, но и свидетели Великой Отечественной войны.

Людмила Вторая, жительница блокадного Ленинграда: «Жизнь и память – они всегда побеждают смерть. Вечный огонь – это символ нашей глубокой признательности и память о тех, кто ушёл от нас, защищая нас. Среди них было очень много молодых. Они мечтали, хотели счастья, любви и мира. Поэтому берегите мир и сохраняйте память».

Лампада с Огнем Победы была установлена у Вечного огня. Участники митинга возложили к подножию монумента цветы и венки, почтили память павших минутой молчания.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги первого квартала в лесной промышленности России: аналитика и прогнозы hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Kermit
25.04.25 21:36
Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту строительства торгового центра в Мурманской области В соцмедиа сообщается, что в городе Мурманске участок во дворе жило
Комментарий к новости:Платите 100 миллионов или останавливайте стройку!
VtcnysQ51
13.04.25 19:25
Что-то мне этот процесс напоминает оптимизацию системы здравоохранения, которую проводили наши либералы перед пандемией. Потом пришлось отыгрывать, но до сих пор не получается.
Комментарий к новости:В регионе продолжается объединение бюджетных организаций, в том числе и в сфере образования
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, должен ли работодатель сократить рабочий день перед праздниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире00:55«Прикосновение». Художественный фильм (16+)02:35«Медленное ТВ-Камин».06:10«Гимн великому городу». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Сколько и когда в этом году ещё будут отдыхать россияне, а также сколько смогут заработать? Рассказала юрист hh.ru-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 34 копейки, доллар теряет почти 7 копеек-PRO Энергетику (18+)Работники Кольской АЭС завоевали первое и второе место в конкурсе электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом» по охране труда-PRO ЖКХ (18+)Жители Зареченска остаются без воды из-за недобросовестного отношения к работе Территориальной генерирующей компании №1-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)На портале «Госуслуги» появился сервис проверки сим-карт
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»