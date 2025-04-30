В Мурманск привезли лампады с огнём, который зажгли на Поклонной горе в Москве

На Кольский полуостров его везли сотрудники ведомственной охраны Министерства транспорта России.

Огонь Победы, который зажгли на поклонной горе в Москве привезли в Мурманск. Лампада преодолела долгий путь через Великий Новгород, Санкт-Петербург и Петрозаводск. В честь прибытия на Север священного символа Победы у мемориала Защитникам Советского Заполярья состоялся митинг.

Никита Нерубащенко, заместитель главы города Мурманска: «Для нас это чрезвычайно важно».

После такого выступления сложно назвать участников встречи людьми равнодушными. Что касается частиц огня, то они были доставлены в 12 городов-героев и городов воинской славы России.

Из столицы страны участники акции двигались по двум маршрутам — южному и северному. Конечной точкой первого стал город-герой Севастополь, второго — город-герой Мурманск.

Лампаду в городе-герое Мурманске встречали не только первые лица города, но и свидетели Великой Отечественной войны.

Людмила Вторая, жительница блокадного Ленинграда: «Жизнь и память – они всегда побеждают смерть. Вечный огонь – это символ нашей глубокой признательности и память о тех, кто ушёл от нас, защищая нас. Среди них было очень много молодых. Они мечтали, хотели счастья, любви и мира. Поэтому берегите мир и сохраняйте память».

Лампада с Огнем Победы была установлена у Вечного огня. Участники митинга возложили к подножию монумента цветы и венки, почтили память павших минутой молчания.