В Мурманск привезли новый катер Северного флота «Григорий Щадрин»

Новый катер, приспособленный к суровым условиям северных морей, начинает свою вахту уже сейчас. Судно сможет нести не только свои гидрографические функции, но и справляться с иными задачами Северного флота.

«Григорий Шадрин», а судно названо в честь заслуженного гидрографа, предназначено для ведения лоцмейстерских работ - составление карты дна, установки буёв, промеров глубин.

Андрей Пашкин, помощник заместителя генерального директора по судостроению АО «КАМПО»: «Он предназначен для обслуживания, постановки и съёма буёв, также для промера глубин, для обеспечения береговых точек гидрографической службы, для поставки имущества, поставки продовольствия».

Катер построен на заводе в Подмосковье. Это уже третье судно такой компоновки, построенное для ВМФ. Катер оснащён самым современным оборудованием, его однолучевой эхолот, системы связи и навигации позволят передавать данные промеров в реальном времени, что облегчит судоходство на сложных участках. Однако этим функции судна не ограничиваются.

Александр Лазюк, начальник Гидрографической службы Северного флота: «Он полезен тем, что он может выполнять комплекс работ в прибрежной зоне Кольского залива и Баренцева моря по комплексным гидрографическим работам и параллельно выполнять обслуживание средств навигационного оборудования, которое расположено в зоне нашей ответственности».

Капитан и экипаж нового катера очень ждут того, когда же им удастся выйти на новом судне в открытое море. По словам капитана Александра Пруткина, он ходит на таких катерах уже почти 10 лет, работать с новой техникой - одно удовольствие.

Ближайшее время катер будет проходить различные испытания, поэтому морякам удастся полноценно поработать на нём только через год.