В Мурманск привезли работы из Третьяковской галереи

Выставочный проект «Пленники красоты» представлен в областном художественном музее. Увидеть произведения искусства может каждый.

Произведения русского академического и салонного искусства 1830-1910 годов представлены в Мурманском областном художественном музее от Третьяковской галереи. Всего в экспозиции 55 картин, написанных 40 выдающимися мастерами изобразительного искусства.

Татьяна Карпова, заместитель генерального директора по научной работе государственной Третьяковской галереи, куратор выставки: «Искусствоведы по-прежнему настороженно относятся к этому материалу. Несмотря на усилия, не только мои, преодолеть этого окончательно не получилось. Но этих художников ценят современные художники. Я это много раз наблюдала на тех выставках, которые делала. Им интересно это рассматривать».

На выставке настоящий калейдоскоп жанров и сюжетов произведений. Зритель сможет окунуться в мир ярких красок и занимательных историй. Специалисты музея разработали для посетителей экскурсии, лекции и различные мероприятия.

Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея: «Например, здесь имена многих художников, которые были открыты, уже известны нашим мурманчанам. И мне кажется, что такая встреча для них будет большим праздником. Я радуюсь за тех людей, которые не знают никого. Бывает, что и Брюллова не знают. Для них это будет открытие и, может быть, как раз станет импульсом, чтобы изучать русское изобразительное искусство, потому что это блестящие образцы».

Экспозицию «Пленники красоты» северяне могут увидеть в областном художественном музее по 17 декабря.