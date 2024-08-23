В Мурманск с экспедицией «Ледокол знаний» прибыл учитель года России-2023 Олег Янковский

В столице Заполярья главный учитель страны встретился с коллегами и провёл мастер-класс.

Обладатель Хрустального пеликана Олег Янковский – учитель русского языка и литературы. Стаж преподавания у Янковского 9 лет, за которые молодой учитель смог доказать, что неординарность и творческий подход – это не преграды для признания в преподавательской среде. На момент завоевания титула «Учитель года России» Олег работал в школе при посольстве нашей страны в Иране. После победы в конкурсе Янковский вместе с другими экспертами и учёными, а также одарёнными детьми из 15 стран мира отправился в экспедицию к Северному полюсу на ледоколе «50 лет Победы».

Олег Янковский, учитель года России-2023: «Детки просто превосходные, их на экспорт можно отправлять. Это просто наш золотой запас человеческий. Я в большом восторге».

Быть по-настоящему хорошим учителем очень сложно. И не только потому, что от профессионализма педагога зависят судьбы его учеников, но ещё и из-за тяжести общественного мнения и сложившихся стереотипов о том, каким должен быть преподаватель. Янковский считает, что это пора менять и не относиться так строго к наставникам.

Олег Янковский, учитель года России-2023: «Мы, безусловно, очень важные люди, но всему есть свой предел. Я бы хотел сегодня немного разбавить эту атмосферу».

Также считает и коллега Янковского - профессор Сколковского института науки и технологии Артём Оганов, который и расписал лицо своему товарищу по экспедиции в Арктику.

Встреча для обмена опытом среди педагогов проводится в городе не в первый раз. Олег Янковский стал вторым человеком со статусом «Учитель года», который посетил Мурманск. Гостями мастер-класса в арктическом университете стали педагоги регионального Учительского клуба.

Ольга Дзюба, заместитель директора АНО «Проектный офис «Арктический элемент», депутат Совета депутатов города Мурманска: «Учительский клуб изначально объединил только учителей, которые сами стали победителями и призёрами конкурсов профессионального мастерства в нашем регионе. Но постепенно он начал разрастаться и включает в себя большое количество педагогов из нашего города, из нашего региона, которые сами прошли через разные испытания и, конечно же, им сегодня интересно встретиться с тем, кто достиг абсолютных высот, стал победителем конкурса «Учитель года России».

На мастер-классе Олег Янковский с коллегами анализировали труды своего земляка Афанасия Никитина, тверского купца и мореплавателя. Педагоги вместе разобрали памятник древнерусской литературы «Хождения за три моря» в призме межпредметных связей и дискутировали о семантике и филологии.

Стоит отметить, что талантливого педагога с Заполярьем связывает ещё и родственные связи - мама Янковского родилась в Коле, поэтому молодой человек давно хотел здесь побывать.