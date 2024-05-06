В Мурманск с гастролями приехал Цирк братьев Мансуровых

Фееричное фаер-шоу, захватывающие представления акробатов и гимнастов, опасные трюки ждут вас в Цирке братьев Мансуровых в Мурманске.

Цирк - место, где самые маленькие верят в волшебство, а взрослые ненадолго становятся детьми. Прикоснуться к чудесному миру можно теперь и в Мурманске. В столицу Заполярья с гастролями приехал цирк братьев Мансуровых.

В программе невероятные выступления акробатов, шокирующие фокусы от иллюзионистов, экстремальные трюки и многое другое.

Юлия Ельченко, артистка Цирка братьев Мансуровых: «Разнообразная и насыщенная программа, разные интересные жанры, экстрим, акробаты, гимнасты. Редкие жанры. Перши, например, сложный жанр, сейчас редко встречается. Стоит посмотреть».

За ваше удивление и смех отвечают одни из лучших профессионалов страны и даже зарубежья. К примеру, Стивен Джаварро бесстрашный каскадер из Колумбии. Он уже более пяти лет трудится на сценах России.

Стивен Джаварро, артист Цирка братьев Мансуровых: «Наш цирк в Колумбии - больше экстремальный. А ваш цирк в Росси - больше воздушной гимнастики, красивый очень».

Обновленный шатёр, новая сцена, комфортные места и масса развлечений для вас и вашего ребёнка. Вы сможете самостоятельно прокатиться на мотоцикле с колумбийским байкером или подняться под купол цирка на качели.

- Очень крутые акробаты… Просто потрясающе!

- Очень прикольно… Пугающе и манящее.

- Круто… Веселил детей.

- Это великолепные эмоции...

Яркие эмоции и невероятные впечатления ждут вас в Цирке братьев Мансуровых в Мурманске рядом с торговым центром «Плазма» до 19 мая включительно.

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