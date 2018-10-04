В Мурманск с гастролями приехал коллектив театра из Республики Коми

На сцене профессионалы перевоплощения представят спектакли и для детей, и для взрослых. Актёры уверены, что эти представления Заполярный зритель увидит впервые.

На этих выходных артисты Академического театра Драмы имени Савина выступят на сцене Мурманского театра кукол. Артисты приехали из Сыктывкара - столицы Республики Коми, чтобы представить на суд заполярного зрителя два детских спектакля: «Трям! Здравствуйте!» и «Вождь краснокожих».

В Мурманск приехали 35 актёров театра из Республики Коми - так много артистов впервые приезжают с гастролями в Мурманск. Профессионалы своего дела удивят не только маленьких зрителей, но и выйдут на большую сцену. В этом им посодействует театр Северного флота, который любезно предоставил площадку для выступлений. 4 октября взрослые зрители смогут насладиться доброй и даже немного наивной постановкой «Слон». А в день города гости исполнят лирическую комедию по мотивам пьесы Николая Гоголя «Женитьба».

Отправится в гастроли и преодолеть почти 2000 километров артистам из Сыктывкара удалось только благодаря Всероссийской программе «Большие гастроли», которая стартовала в этом году. Получив такую возможность, театральные деятели планируют развивать и укреплять традицию таких гостеприимных визитов.

Заполярные артисты покажут юным зрителям «Красную шапочку», «Пряничного человечка» и любимый спектакль северных малышей «Королевские зайцы».