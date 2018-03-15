В Мурманск с рабочим визитом приехал врач-педиатр, глава Национального исследовательского центра детской гематологии Александр Румянцев

Он посетил несколько медицинских учреждений города и встретился с главой региона.

По словам гостя, Мурманск уже 15-й город, в который он приезжает с визитом в последнее время. До этого в Заполярье он не был, но центр, в котором работает Александр Румянцев имеет тесные связи с рядом детских лечебных учреждений региона, занимающихся онкологическими заболеваниями.

Доктор медицинских наук известен не только как отличный профессионал, но и как общественный деятель, способный оказать влияние на власть. В регионах педиатр обычно даёт консультации коллегам, общается со студентами медицинских вузов. В столице Заполярья Румянцев посетил областную и детскую клинические больницы.

Врач встретился с главой региона Мариной Ковтун.

- Ежегодно 700 детей у нас лечатся, получают медицинскую помощь, - рассказала Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. – Но трудно представить объём горя, который испытывают родители, оценить все сложности и проблемы, которые падают на плечи детей. Хотелось бы быстрее и эффективнее наладить систему нашего медицинского обслуживания, чтобы больные быстрей выздоравливали.