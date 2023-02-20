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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.02.23 19:30

В Мурманск с трёхдневным рабочим визитом прибыла делегация Республики Беларусь

Представители дружественной страны прибыли с предложением создания своего порта в Заполярье.

Делегацию из Республики Беларусь Мурманск встречает ярким солнцем, кажется, что даже «Алёша» немного щурится, глядя на то, как участники дипмиссии возлагают цветы к подножию мемориала. На Севере – мороз, но в такую ясную погоду отлично видно прибрежную зону, которой так интересуются гости.

Новый визит белоруской делегации связан с желанием построить новый порт для нужд республики на нашей земле. Три дня эксперты будут изучать все возможности и сформируют базу данных для принятия окончательного решения. Наши специалисты уже подобрали для них несколько мест на западном берегу Кольского залива.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Порт Мурманск - незамерзающий, имеющий прямой доступ в нейтральные воды Мирового океана без прохождения проливов третьих стран. Более выгодные железнодорожные тарифы в части отдельных грузов. И доступ к европейским, азиатским рынкам».

Поэтому наш порт стал самым динамично развивающимся по сравнению с другими в стране. И это одно из главных преимуществ перед вторым возможным городом для строительства белорусского порта – Санкт-Петербургом.

А ещё на западном берегу Кольского залива, где ведётся строительство порта «Лавна», планируется возвести центр питания. На это удалось привлечь федеральное финансирование в размере 4 млрд рублей. К нему смогут подключаться и белорусские партнёры.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Мы завершаем в этом году строительство системы водоснабжения по дну залива, которое строится в рамках федерального финансирования. Это позволит новым терминалам, которые возникают на западном берегу, пользоваться этой инфраструктурой».

Помимо планов по строительству хаба для перевозки не только калийных удобрений, но и всего белорусского экспортного и импортного грузов в Мурманске делегация рассматривает и другие вопросы взаимодействия. Например, восстановление авиасообщения.

Наталья Александрович, заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь: «Прорабатываются вопросы. С апреля месяца, мы надеемся, будем связаны прямым рейсом».

Также делегаты сообщили, что в прошлом году занялись поставкой рыбных кормов.

Игорь Милидович, руководитель отделения посольства Республики Беларусь в РФ в Санкт-Петербурге: «Это достаточно серьёзное и большое направление работы, которое позволило диверсифицировать двустороннюю торговлю. Это только часть направлений, которая появилась или развивается в последние годы. И визит губернатора Мурманской области в сентябре прошлого года привнёс хороший позитивный импульс в нашу двустороннюю работу».

Ещё представителям республики интересна тема работы коммунального хозяйства, развития пассажирского транспорта – ведь по мурманским дорогам ездит часть общественного транспорта, произведенного в Беларуси.

Комментарии

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