Форум «Безопасная молодёжная среда» - это образовательный проект Федерального агентства Росмолодёжь, в рамках, которого специалисты из разных субъектов одного федерального округа собираются вместе, чтобы получить полезные навыки и практические механизмы работы по профилактике негативных социальных явления.

Даниил Киримов, начальник отдела Росмолодёжи6 «Профилактика потребления и оборота наркотиков, профилактика суицида, профилактика буллинга, в том числе интернет-буллинга, в том числе и информационная безопасность. Главная задача этого семинара – получить нашим участникам, которые непосредственно работает с детьми и молодёжью, и не только в рамках молодёжной политики, а также в рамках образовательных организаций, цели, задачи, установки, а самое главное, формы и практические методы работы, которые они могут внедрять на рабочих местах в регионах и муниципалитетах».

Такие семинары уже проходили в Кузбассе, Саранске, Краснодаре. Этот шестой по счёту. Форум длится на протяжении трёх дней, за это время приглашенные спикеры делятся с участниками полезными знаниями и опытом.

В этот раз в Мурманск приехали более 10 экспертов федерального значения, один из них – государственный деятель и известный адвокат Павел Астахов.

Павел Астахов, российский государственный деятель и известный адвокат: «Безопасная молодёжная среда состоит в том, чтобы молодёжь не поддавалась обману. Обманывают легко. Молодые люди горячие, им хочется свободы, им хочется активных действий. Им неважно, флаг, коктейль Молотова или пистолет - они будут действовать. Чтобы этого не случалось, профессионалы должны работать и объяснять, как работать с молодёжью так, чтобы это не было нудно, отвратительно, когда они не хотят слушать, чтобы они понимали, к чему это может привести».

Политик представил аудитории фильм «С чего начинается Родина», который он снимал, находясь на новых освобожденных территориях. В картине показаны молодые люди, находящиеся в разных жизненных ситуациях, будь то школьники, студенты, или пленные. В диалоге с ними Павел Алексеевич попытался разобраться, чем они живут, как воспринимают действительность.

Павел Астахов, российский государственный деятель и известный адвокат: «По уровню их ответов и разговора, а в фильме их немного, но я четыре часа с ними беседовали, понял, что ребят так запутали, сделали это тонко и умышленно, почти безвозвратно. Но нам придётся с этим жить дальше, перенастраивать, перезагружать. Снимая фильм, мы уже этим занимались».

Всего в Мурманскую область приехали более 100 специалистов по работе с молодёжью. Все они с утра до вечера активно работают, посещают мастер-классы, слушают ликбезы и взаимодействуют друг с другом.

Павел Волков, директор Центра молодёжных инициатив г. Кировска: «Самое главное, для чего проводятся эти мероприятия, - это наши горизонтальные связи. Поскольку здесь представители разных субъектов Российской Федерации: Псков, Новгород, Ленинградская область, Петербург, Нарьян-Мар и Мурманская область, то мы получаем знакомства, можем делиться полезными практиками, черпать и использовать их в своей работе».

В заключительный день форума гостей ждёт торжественная часть и вручение удостоверений государственного образца о повышении квалификации.