В Мурманск украсило новое граффити

В региональном центре появилось новое граффити. Артобъект расположился на кирпичном сооружении неподалеку от заправочной станции на улице Рогозерской.

- Мне предложили активисты организации «Народныйо фронт» поучаствовать в данном мероприятии, - рассказывает Артемий Соловьев, художник, автор граффити. - Я согласился, у меня получилась такая работа.

Рисунок появился благодаря активистам Общероссийского народного фронта и представителей администрации, которые всецело поддержали инициативу. Напомним, что весной этого года представители ОНФ провели опрос, который касался определения символа города. В итоге победил памятник Защитникам советского Заполярья, который теперь не только гордо возвышается над столицей Заполярья, но и радует взгляды всех проезжающих мимо автомобилистов на новом граффити нашего города.

- Жители города предложили и другие варианты: и полярное сияние, и ягоду-морошку, но, безусловно, что в голосовании на то, чтобы считаться символом города, победил памятник «Алёше», - отметила Ольга Дзюба, директор гимназии № 8 города Мурманска, активист ОНФ.