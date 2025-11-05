В Мурманск вернулась популярная выставка «Икра и рыба Камчатская»
Дальний Восток славится вкуснейшими морепродуктами и уникальными видами рыб, которые представлены на выставке в Мурманске. «Икра и рыба Камчатская» снова радует северян морскими деликатесами холодного и горячего копчения, которых более 35 видов.
На прилавках слабосоленое филе чавычи, балык, стейки, масляная рыба. Также есть палтус, горбуша, омуль, кижуч, тунец, рыба меч и красная икра.
- Брала чавычу – вкусная, понравилась. Икру брала тоже очень вкусная.
- Мы взяли чавычу, икру чавычи.
Морская дикая рыба, не прошедшая заморозку, - кладезь полезных элементов и витаминов. А красная икра содержит антиоксиданты и полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, которые помогают поддерживать здоровье в условиях сурового климата. Все деликатесы готовят на натуральных фруктовых опилках яблони, вишни и груши, что придаёт им насыщенный вкус.
- Меня интересует тунец. Здесь очень большой выбор.
- Чавыча очень вкусная у них и икра очень вкусная.
- Каждый раз, когда они приезжают, то и мы приходим. Очень вкусная рыба.
Вкуснейшие деликатесы станут идеальной закуской и украшением любого стола. Жители и гости города могут приобрести камчатские рыбу и икру в павильоне «МурманЭКСПОцентр» на Кольском проспекте, 51 с 5 по 9 ноября включительно.
