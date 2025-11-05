Ситуация в экономике региона остаётся стабильной: правительство Мурманской области представило прогноз социально-экономического развития регионаПолиция и военные Норвегии получат 16,4 млн евро на усиление границы с Российской Федерацией
В Мурманск вернулась популярная выставка «Икра и рыба Камчатская»

Жителей и гостей города ждут свежайшие морепродукты с Дальнего Востока. Вся продукция натуральная, выловленная в дикой природе и доставленная самолётами прямо с Камчатки без заморозки.

Дальний Восток славится вкуснейшими морепродуктами и уникальными видами рыб, которые представлены на выставке в Мурманске. «Икра и рыба Камчатская» снова радует северян морскими деликатесами холодного и горячего копчения, которых более 35 видов.

На прилавках слабосоленое филе чавычи, балык, стейки, масляная рыба. Также есть палтус, горбуша, омуль, кижуч, тунец, рыба меч и красная икра.

- Брала чавычу – вкусная, понравилась. Икру брала тоже очень вкусная.

- Мы взяли чавычу, икру чавычи.

Морская дикая рыба, не прошедшая заморозку, - кладезь полезных элементов и витаминов. А красная икра содержит антиоксиданты и полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, которые помогают поддерживать здоровье в условиях сурового климата. Все деликатесы готовят на натуральных фруктовых опилках яблони, вишни и груши, что придаёт им насыщенный вкус.

- Меня интересует тунец. Здесь очень большой выбор.

- Чавыча очень вкусная у них и икра очень вкусная.

- Каждый раз, когда они приезжают, то и мы приходим. Очень вкусная рыба.

Вкуснейшие деликатесы станут идеальной закуской и украшением любого стола. Жители и гости города могут приобрести камчатские рыбу и икру в павильоне «МурманЭКСПОцентр» на Кольском проспекте, 51 с 5 по 9 ноября включительно.

 

Последние комментарии

Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
макс
03.11.25 17:32
Дружище, статья за 2023 год. Работаю на сборке АЭС зп 170к
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
