В Мурманск вернулась популярная выставка «Икра и рыба Камчатская»

Жителей и гостей города ждут свежайшие морепродукты с Дальнего Востока. Вся продукция натуральная, выловленная в дикой природе и доставленная самолётами прямо с Камчатки без заморозки.

Дальний Восток славится вкуснейшими морепродуктами и уникальными видами рыб, которые представлены на выставке в Мурманске. «Икра и рыба Камчатская» снова радует северян морскими деликатесами холодного и горячего копчения, которых более 35 видов.

На прилавках слабосоленое филе чавычи, балык, стейки, масляная рыба. Также есть палтус, горбуша, омуль, кижуч, тунец, рыба меч и красная икра.

- Брала чавычу – вкусная, понравилась. Икру брала тоже очень вкусная.

- Мы взяли чавычу, икру чавычи.

Морская дикая рыба, не прошедшая заморозку, - кладезь полезных элементов и витаминов. А красная икра содержит антиоксиданты и полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, которые помогают поддерживать здоровье в условиях сурового климата. Все деликатесы готовят на натуральных фруктовых опилках яблони, вишни и груши, что придаёт им насыщенный вкус.

- Меня интересует тунец. Здесь очень большой выбор.

- Чавыча очень вкусная у них и икра очень вкусная.

- Каждый раз, когда они приезжают, то и мы приходим. Очень вкусная рыба.

Вкуснейшие деликатесы станут идеальной закуской и украшением любого стола. Жители и гости города могут приобрести камчатские рыбу и икру в павильоне «МурманЭКСПОцентр» на Кольском проспекте, 51 с 5 по 9 ноября включительно.

На правах рекламы.