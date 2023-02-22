В Мурманск вернулся заместитель главврача областного онкодиспансера Роман Пономарёв, который уезжал добровольцем на Донбасс, чтобы спасать жизни людей
Роман Пономарёв, заместитель главного врача по хирургии ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер»: «Для меня это новые ощущения, новые эмоции, новые знания. Коллеги приняли меня очень дружелюбно. Не ожидал от военных медиков такого тёплого приёма. Практически всё время, когда я там был, мы очень тесно общались. Я для себя много нового подчерпнул».
Опытный хирург признается, что в зоне СВО помощь опытных специалистов необходима. Ведь объём работ высокий: в среднем за день в медицинских учреждениях проходит около 60 операций.
Роман Понамарёв, заместитель главного врача по хирургии ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер»: «Я, к сожалению, не так часто принимал участие в них, в среднем одна-две операции в день, так как мой профиль несколько иной. Я помогал закрывать ребятам большие дефекты поврежденных частей кожи, мышц. Я, к сожалению, не травматолог, а основная работа там у травматологов».
В зале ожидания аэропорта Романа Сергеевича встречала его жена Екатерина. На протяжении всей командировки она и дети думали о близком человеке и с нетерпением ждали от него звонков.
Екатерина Пономарёва, супруга Романа Понамарёва: «Я сейчас очень счастлива, что он вернулся. Переживали все, родители переживали, я переживала, друзья, коллеги. Иногда общались, смотрела каждую минуту в телефон: на связи или нет. Ловили каждый момент для общения».
Более подробно узнать о работе мурманского хирурга на Донбассе можно будет в программе «Итоги» в субботу, 25 февраля, в 20.30.