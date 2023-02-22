В Мурманск вернулся заместитель главврача областного онкодиспансера Роман Пономарёв, который уезжал добровольцем на Донбасс, чтобы спасать жизни людей

Свой официальный отпуск Роман Пономарёв провёл нестандартно. Врач решил посветить своё свободное время спасению жизней солдат и мирных жителей в зоне боевых действий. Больше месяца опытный хирург проработал в одном из госпиталей Донбасса.

Роман Пономарёв, заместитель главного врача по хирургии ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер»: «Для меня это новые ощущения, новые эмоции, новые знания. Коллеги приняли меня очень дружелюбно. Не ожидал от военных медиков такого тёплого приёма. Практически всё время, когда я там был, мы очень тесно общались. Я для себя много нового подчерпнул».

Опытный хирург признается, что в зоне СВО помощь опытных специалистов необходима. Ведь объём работ высокий: в среднем за день в медицинских учреждениях проходит около 60 операций.

Роман Понамарёв, заместитель главного врача по хирургии ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер»: «Я, к сожалению, не так часто принимал участие в них, в среднем одна-две операции в день, так как мой профиль несколько иной. Я помогал закрывать ребятам большие дефекты поврежденных частей кожи, мышц. Я, к сожалению, не травматолог, а основная работа там у травматологов».

В зале ожидания аэропорта Романа Сергеевича встречала его жена Екатерина. На протяжении всей командировки она и дети думали о близком человеке и с нетерпением ждали от него звонков.

Екатерина Пономарёва, супруга Романа Понамарёва: «Я сейчас очень счастлива, что он вернулся. Переживали все, родители переживали, я переживала, друзья, коллеги. Иногда общались, смотрела каждую минуту в телефон: на связи или нет. Ловили каждый момент для общения».

Более подробно узнать о работе мурманского хирурга на Донбассе можно будет в программе «Итоги» в субботу, 25 февраля, в 20.30.