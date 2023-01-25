В Мурманск впервые прибыл посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес

На сегодняшний день Бразилия не входит в число основных внешнеторговых партнёров Мурманской области, но ситуация может поменяться, отметил на встрече с представителем дипмиссии губернатор Андрей Чибис.

Например, потенциал Кольского научного центра РАН можно использовать для научных исследований Бразилии в агросекторе. Также участники встречи обсудили вопросы взаимодействия в сфере высшего образования в рамках Сетевого Университета БРИКС, проведения морских геофизических работ на бразильском шельфе и выращивания аквакультур в водах тёплых течений Мирового океана.

«Сейчас самое время для укрепления и создания новых связей. Поэтому я и здесь», - отметил Родриго де Лима Баэна Соарес.

В свою очередь глава региона пригласил гостя из южной Америки приехать на юбилей Мурманской области в конце мая и уже подойти предметно к вопросу сотрудничества.

Родриго де Лима Баэна Соарес, Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной республики Бразилия в Российской федерации: «Мы были впечатлены презентацией транспортного потенциала вашего региона. Нас интересует Мурманская область ещё и потому, что большая часть удобрений, которые Бразилия закупает у России, экспортируется к нам из порта Мурманск. 23% своих удобрений Бразилия закупает в России».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Что касается перспектив, то это могут быть научные исследования. У Бразилии есть технологии добычи нефти на шельфе. Это нам интересно, потому что это база обеспечения шельфовых проектов нашего региона».