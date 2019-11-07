В Мурманск впервые приехал Костромской областной театр кукол

Для юных северян артисты привезли три спектакля, которые можно будет увидеть с 7 по 10 ноября. На премьерном показе побывала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Костромской театр кукол один из старейших театров кукол в России. Его артисты объездили почти всю страну. А в этом году добрались и до Мурманска, привезли к нам несколько спектаклей. Актеры заверяют, постановки обязательно придутся маленьким зрителям по душе.

Череда показов костромских артистов в заполярной столице началась со спектакля «Не Ёжик». Эта постановка рассказывает о ёжике, которого дразнили из-за колючек и он начал стеснятся сам себя.

Приезд к нам труппы Костромского областного театра кукол стал возможным благодаря федеральной программе «Большие гастроли – для детей и молодёжи». Ещё летом наши артисты показали в Костроме спектакли «Сказки бабушки Зимы», «Все кувырком» и «Пряничный человечек». А теперь настала очередь артистов из Костромы порадовать заполярных детей своими постановками.

Гастроли Костромского областного театра кукол в Мурманске продлятся 4 дня. За это время артисты дадут 8 спектаклей, на которых покажут постановки - «Не Ёжик», «Котёнок по имени Гав» и «Чудо-зонтик».