В Мурманск встретили «Поезд Победы»

Вот только посетителей в уникальный передвижной выставочный комплекс пускали малыми группами, да и сам локомотив задержался в городе-герое только на сутки.

«Поезд Победы» – масштабный исторический проект, который завершает празднование 75 лития победы. Но чтобы обезопасить посетителей посмотреть экспозицию смогут только небольшие группы школьников и студентов, отличившихся в учебе или общественной деятельности. Для остальных доступна виртуальная экскурсия по необычному музею.

Поезд отправился в путь 23 октября с Белорусского вокзала Москвы. За месяц он проедет через Псков, Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск, Смоленск, Тулу, Курск, Владикавказ, Керчь, Феодосию, Севастополь и Новороссийск. Вторая часть маршрута победного поезда пройдет по Транссибирской магистрали на Дальний Восток. Обратно в западную часть страны он вернется уже в начале будущего года. В следующий раз в Мурманск поезд прибудет в мае, если эпидемическая ситуация будет позволять, посмотреть на выставку сможет больше людей, пока же впечатлениями делятся редкие гости поезда.

Сегодня вечером «Поезд Победы» должен отправиться в Архангельск, куда прибудет 1 ноября. Подробнее об экспозиции мы расскажем в ближайших выпусках новостей.