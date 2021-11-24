В Мурманске - новые троллейбусы и новые маршруты

Транспортная система Мурманска продолжает развиваться. Об этом говорили участники координационного совета по вопросам социально-экономического развития Мурманска.

Обновление подвижного состава мурманского предприятия «Электротранспорт» продолжается. До конца года город получит 10 новых троллейбусов. В следующем году поступят ещё и автобусы, которые будут ездить по маршрутам областного центра, а также троллейбусы с автономным ходом.

Юрий Сердечкин, заместитель губернатора Мурманской области: «В первом полугодии следующего года будет поставлено ещё 4 автобуса большого класса и 7 троллейбусов. В том числе три с возможностью автономного хода. Уже с 1 декабря один из таких троллейбусов начнёт курсировать по маршруту в Росту, где ранее троллейбусное сообщение было невозможно».

Приобретать технику будут как на деньги предприятия, так и на средства областного бюджета. Размер софинансирования составит 50%. Но, возможно, уточнил вице-губернатор Юрий Сердечкин, в начале 2022 года условия пересмотрят и сумму поддержки скорректируют.

Участники координационного совета по вопросам социально-экономического развития Мурманска отметили, что со второго полугодия 2022 года в городе изменят маршруты некоторых автобусов.

Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт» г. Мурманска: «Предлагается три маршрута, которые должны решить вопрос. В частности, очень много вопросов по Восточному району. Жители просили связать его с Ленинским районом и с Ростой. И очень давно такие просьбы были, так как этот район большой. Кроме того, этот же маршрут свяжет Восточный район прямым путём с областной больницей и, фактически, центром города».

Как прозвучало во время совещания, уменьшатся и интервалы движения общественного транспорта. То есть, мерзнуть на остановках мурманчанам не придётся.