В Мурманске 10 мая начались дорожные работы по Кольскому проспекту. Пора проверить ход работ

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманске в этом сезоне отремонтируют 18 участков общей протяженностью 14 км. Один из объектов - на Кольском проспекте - от улицы Морской до улицы Пономарева.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Один из основных участков, одна из ключевых артерий города – Кольский проспект. Около 900 метров протяженность участка. Сейчас уже большая часть работ проделана. Нижние слои асфальт-бетонного основания уже расстилаются, работы почти закончены. Большое количество нового бортового камня установлено».

Ежедневно больше трети жителей Мурманска проезжают по Кольскому проспекту. Поэтому этот участок находится на особом контроле.

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Иногда даже с рулеточкой подходим и измеряем, любопытствуя. И потом, задавая вопрос специалистам, всё ли верно делается, - вот это делают депутаты. Дорога эта ремонтируется у нас практически регулярно. Мы постоянно здесь видим колейность, постоянно об этом сигнализируем в администрацию города».

На улицах Планерной и Карла Маркса работы выполнены уже на 70%. Помимо основных для ремонта объектов есть и дополнительные.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «У нас есть дополнительные объёмы, которые мы хотим сделать в этом году. Это и Нижнеростинское шоссе и участок Подгорной улицы, в который необходимо зайти с капитальным ремонтом».

Обычно пик дорожных работ приходится на в июль и август. Но в этом году они стартовали в мае. Поэтому успеть все рабочие обещают к осени, чтобы мурманчане вернулись с отпусков в комфортные городские условия.