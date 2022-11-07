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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.11.22 19:30

В Мурманске 105-ю годовщину со дня Октябрьской Социалистической революции отметили представители КПРФ у подножия памятника В.И. Ленину

В Мурманске возле памятника В.И. Ленину представители регионального отделения КПРФ организовали торжественный митинг в честь 105-й годовщины со дня Октябрьской Социалистической революции. Традиционно, мероприятие завершилось возложением цветов к ногам вождя социалистического переворота.

Если бы Советский Союз удалось сохранить, то сейчас у памятника Владимиру Ленину в Мурманске стояли бы не единицы, а тысячи людей. 7 октября - событию, которое изменило мир и миллионы жизней наших соотечественников, исполнилось 105 лет.

Артур Попов, первый секретарь обкома КПРФ в г. Мурманск: «Если мы в такое сложное время для страны не сможем консолидироваться вокруг того, что нам завещали наши предки, то грош нам цена. Нас сломают, ведь именно Владимир Ильич Ленин заложил основы освобождения от колониализма во всём мире, а то, что сейчас происходит, это специальная военная операция – это, прежде всего, наша национально-освободительная борьба. Враг будет разбит, победа будет за нами!».

Ежегодно 7 ноября мурманское областное отделение КПРФ приглашает северян на митинг в честь годовщины Великого октября. Как утверждают специалисты, именно после революции 1917-го женщины приобрели права наравне с мужчинами и это ещё не всё.

Татьяна Ковалёва, председатель общественного движения «Всероссийский женский союз - Надежда России» в г. Мурманск: «Женщинам же советская власть дала всё, она их освободила, она им вернула права избирательные, экономические и юридические, бесплатные школы, бесплатное образование, бесплатные детские сады, декретные отпуска, восьмичасовой рабочий день. Всё, чего не коснись, женщины в России пользуются благами тех завоеваний, которые нам дала Октябрьская Социалистическая революция».

В России масштабно 7 ноября теперь официально не празднуется, его заменил День народного единства, но в странах бывшего Советского Союза дела обстоят иначе.

Артём Кузьмин, представитель мурманского областного отделения КПРФ: «Мне кажется, нужно брать пример с других стран бывшего СССР, например, с Беларуси, в которой действительно этот праздник на сегодняшний день официально закреплён, он активно продвигается в социальных сетях, средствах массовой информации. Считаю, что этот день должен праздноваться точно также и в России».

Митинг в честь 105-й годовщины со дня Октябрьской Социалистической революции завершился возложением цветов к памятнику Владимиру Ильичу Ленину.

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