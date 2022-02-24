В Мурманске 23 февраля состоялась традиционная акция «Выстрел Памяти»

Участие в событии приняли помощник Президента России Владимир Мединский, командующий Северным флотом Александр Моисеев и глава региона Андрей Чибис.

В День защитников Отечества Мурманск присоединился к Всероссийской патриотической акции «Выстрел Памяти». Ровно в полдень 23 февраля у мурманского Алёши был произведён одиночный артиллерийский выстрел.

Командующий Краснознамённым Северным флотом, адмирал Александр Моисеев отметил, что человек в погонах в первую очередь думает о мире, а не о применении оружия.

Александр Моисеев, командующий Северным флотом: «Состояние мужчины защищать свою семью, свою женщину, своё Отечество - было и есть основой нашего народа».

Участники акции «Выстрел Памяти», среди которых были и помощник Президента России Владимир Мединский, а также глава региона Андрей Чибис, возложили цветы к Вечному огню у подножия монумента Защитникам советского Заполярья и почтили память погибших за Родину в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.