День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.06.20 19:30
В Мурманске 49 новых случаев заражения коронавирусом
Всего же в Мурманской области за прошедшие сутки выявлено 70 заболевших.
В Белокаменке вспышку COVId-19 удалось остановить уже давно, так вот на стройке было выявлено 2292 инфицированных. Наш регион теперь побил этот антирекорд, на остальной территории Мурманской области уже зафиксировано 2294 заболевших. Помимо столицы Заполярья больше всего новых случаев заражения в Мончегорске и Североморске.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Безработных в России почти в 3 раза больше, чем сообщают данные официальной статистики
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-
Последние комментарии
Станислав
23.06.20 08:57
Других-то забот нет, как создать ПРОКАТ велосипедов по проспекту Ленина, потому что дальше горки начинаются. Аж целого спортсмена на зарплату посадили, чтобы он эту велосипедную комфортную среду созда
НИК
22.06.20 16:09
Вот так виртуальная жизнь и вошла в нашу повседневность. Даже парады будем смотреть по тв, а были ли они на самом деле или нет, кто его знает. Кино, а не жизнь.
Комментарий к новости:Парад Победы смотрим дома!
Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:На пять дней прерывается железнодорожное сообщение с Мурманском
-Скоро в эфире01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:20«Tele Travel». Информационная программа (12+)01:30«Секретные материалы». Документальный цикл (16+)
-PRO Деньги (16+)Оптовики и АЗС Мурманской области подымают цены на бензин-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 65 копеек, евро – почти на 15 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №4 Кольской АЭС стартовал планово-предупредительный ремонт-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 июня-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)Законопроект «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» прошёл второе чтение в Годуме
-Нам интересно Ваше мнение16.06.20: Как на Вас повлияли ограничительные меры, которые вводят власти, при коронавирусной пандемии?Проголосовало: 298 человек